العدو الاسرائيلي يطلق قنابل إنارة في أجواء شرق دير البلح وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 9 2024 - 23:16

العدو الاسرائيلي يطلق قنابل إنارة في أجواء شرق دير البلح وسط قطاع غزة

منذ 1 ساعة 9 August، 2024
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