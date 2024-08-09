أبو عبيدة: اختيار السنوار رئيسا لحماس خلفا لقائدنا الشهيد اسماعيل هنية دليل على حيوية الحركة وتماسكها وقوتها – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
August 9 2024 - 21:44
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
خطابات
الرياضة
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
09 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
حركة حماس تزف القائد المجاهد الشهيد سامر الحاج الذي ارتقى بغارة صهيونية في مدينة صيدا
العميد قاآني للسنوار: بمناسبة انتخابكم كشخصية ذات تاريخ مشرف بالجوانب القيادية والجهادية أتقدم بالتهاني لكل أبطال الأمة
العميد قاآني للسنوار: ما أعظمه من انتخاب مناسب يبيّن أن حماس لم تتراجع أمام اغتيال أكبر مسؤوليها السياسيين والجهاديين
العميد قاآني للسنوار: سنبقى بجانبكم ومعكم على طريق المقاومة لتحقيق الوعد الإلهي بتطهير القدس من الغدة السرطانية
إعلام العدو: مقتل مستوطن أصيب قرب نهاريا إثر سقوط صاروخ اعتراضي بعد فشله في اعتراض طائرة مسيرة قبل أيام
جيش الاحتلال شن أكثر من 30 غارة جوية على منطقة خانيونس خلال الساعات الأخيرة
مراسل المنار: 14 شهيدا في الغارات الصهيونية الأخيرة شرقي وغربي مدينة خانيونس
مراسل المنار: 5 شهداء في قصف خيام النازحين في مواصي خانيونس جنوبي قطاع غزة
رويترز: سقوط طائرة في منطقة فينهيدو بالبرازيل على متنها 68 شخصاً
أبو عبيدة: اختيار السنوار رئيسا لحماس خلفا لقائدنا الشهيد اسماعيل هنية دليل على حيوية الحركة وتماسكها وقوتها
منذ 1 ساعة
9 August، 2024
عاجل
التعليقات
ذات صلة
تحطم طائرة مدنية في البرازيل على متنها عشرات الاشخاص
شهداء وإصابات باستهداف العدو الاسرائيلي لمنزل بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة
هستيريا رد جبهة المقاومة تلاحق نتنياهو وحكومته..
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}