حركة حماس تنعى القائد المجاهد الشهيد سامر الحاج الذي ارتقى بغارة صهيونية على مدينة صيدا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 9 2024 - 20:14

حركة حماس تنعى القائد المجاهد الشهيد سامر الحاج الذي ارتقى بغارة صهيونية على مدينة صيدا

منذ 8 mins 9 August، 2024
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