مراسل المنار: غارة للطيران الحربي الصهيوني على بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 9 2024 - 20:14

مراسل المنار: غارة للطيران الحربي الصهيوني على بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان

منذ 26 mins 9 August، 2024
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