المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفوا مبان يستخدمها جنود العدو الاسرائيلي في مستعمرة دوفيف ‏بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 9 2024 - 20:12

المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفوا مبان يستخدمها جنود العدو الاسرائيلي في مستعمرة دوفيف ‏بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة

منذ 1 ساعة 9 August، 2024
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