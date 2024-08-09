مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني شن غارة جوية استهدفت بلدة كفركلا في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 9 2024 - 20:12

مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني شن غارة جوية استهدفت بلدة كفركلا في جنوب لبنان

منذ 1 ساعة 9 August، 2024
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