العميد قاآني للسنوار: ما أعظمه من انتخاب مناسب يبيّن أن حماس لم تتراجع أمام اغتيال أكبر مسؤوليها السياسيين والجهاديين – موقع قناة المنار – لبنان
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August 9 2024 - 15:38
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العميد قاآني للسنوار: ما أعظمه من انتخاب مناسب يبيّن أن حماس لم تتراجع أمام اغتيال أكبر مسؤوليها السياسيين والجهاديين
منذ 1 ساعة
9 August، 2024
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