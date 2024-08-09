بحرية الحرس الثوري تتسلم صواريخ جديدة تحمل رؤوساً حربية شديدة الانفجار ولا يمكن تتبعها – موقع قناة المنار – لبنان
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August 9 2024 - 14:06

بحرية الحرس الثوري تتسلم صواريخ جديدة تحمل رؤوساً حربية شديدة الانفجار ولا يمكن تتبعها

منذ 8 mins 9 August، 2024
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ايران - عربي وإقليمي

أعلن الحرس الثوري الإيراني، أن “القوات البحرية حصلت على منظومات رادار بحرية جديدة وأنظمة الحرب الإلكترونية”، مؤكدا ان “بحرية الحرس الثوري تحصل على أحدث أنواع التجهيزات العسكرية المضادة لجميع الأهداف البحرية”.

وأفادت وكالة تسنيم  بأن بحرية الحرس الثوري تسلمت بأمر من القائد الأعلى لهذه القوات، عدداً كبيراً من صواريخ كروز الجديدة المضادة للسفن.

وتتمتع هذه الصواريخ بقدرات جديدة، بما في ذلك رأس حربي شديد الانفجار وغير قابل للاكتشاف.

وتعد هذه الصواريخ من صواريخ كروز، حيث يؤدي تأثير كل منها إلى إحداث أضرار جسيمة وغرق لمدمرات العدو.

المصدر: وكالة تسنيم

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