المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد مهدي محمود قصيباني “سراج” مواليد عام 1994 من بلدة حاروف في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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August 9 2024 - 12:34

المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد مهدي محمود قصيباني “سراج” مواليد عام 1994 من بلدة حاروف في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس

منذ 14 mins 9 August، 2024
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