مراسل المنار: صافرات إنذار وتفعيل المنصات الاعتراضية واصوات انفجارت داخل الأراضي المحتلة في اصبع الجليل بعد اطلاق صلية صاروخية من لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 9 2024 - 12:34

مراسل المنار: صافرات إنذار وتفعيل المنصات الاعتراضية واصوات انفجارت داخل الأراضي المحتلة في اصبع الجليل بعد اطلاق صلية صاروخية من لبنان

منذ 35 mins 9 August، 2024
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