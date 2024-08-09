إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونه ومحيطها – موقع قناة المنار – لبنان
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August 9 2024 - 12:34

إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونه ومحيطها

منذ 49 mins 9 August، 2024
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