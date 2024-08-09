طقس نهاية الأسبوع غائم جزئيًا مع احتمال تساقط الرذاذ شمالًا يوم الأحد

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا، غائم جزئيًا مع ضباب كثيف على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض في الداخل وعلى الجبال كما تنشط الرياح أحيانًا.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل وفوق الجبال، بينما تتخطى معدلاتها في الداخل.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آب في بيروت بين 25 و33، طرابلس بين 23 و32، وفي زحلة بين 18 و35 درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل.

السبت: غائم جزئيًا مع ضباب كثيف على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض في الداخل وعلى الجبال كما تنشط الرياح أحيانًا.

الأحد: غائم جزئيًا إلى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات، ترتفع درجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض على الجبال وفي الداخل لتعود إلى معدلاتها الموسمية مع احتمال تساقط رذاذ على المرتفعات الشمالية في الفترة المسائية كما تنشط الرياح أحيانًا.

الاثنين: غائم جزئيًا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية بينما تبقى دون تعديل على الساحل مع احتمال أمطار خفيفة على المرتفعات الشمالية.

– الحرارة على الساحل من 27 إلى 33 درجة، فوق الجبال من 19 إلى 25 درجة، في الداخل من 16 إلى 36 درجة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام