في يومه الـ 308.. العدوان متواصل على غزة

تواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 308 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار.

وأفاد المركز الفلسطيني للإعلام، أن” طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف -اليوم الجمعة- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى”.

وتواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح، منذ 7 مايو الماضي، وعدة محاور من غزة وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة.

وأطلقت قوات الاحتلال النار تجاه أرض أبو غولة في المخيم الجديد في النصيرات.

واستشهد الشاب محمد زهير عرفات برصاص قناصة الاحتلال بالقرب من مدرسة أبو نويرة في عبسان الجديدة شرق مدينة خانيونس.

وتمكن مواطنون من انتشال أشلاء للطفل سامر باسل الشاعر بعد غارة إسرائيلية استهدفت منزلهم في منطقة واد صابر جنوب بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خانيونس ليلتحق بوالده التي ارتقى شهيدا خلال نفس الغارة الليلة الماضية.

وكشف مكتب إعلام الأسرى عن أسماء خمسة أسرى جدد استشهدوا في سجون الاحتلال، وهم:

١. وفا امين محمد عبد الهادي

٢. عطا يوسف حسن فياض

٣. فتحي محمد محمود جاد الله

٤. ماجد حمدي ابراهيم سوافيري

٥. على عبد الله سليمان الحولي‏

وأعلن جيش الاحتلال أن الفرقة 98 بدأت عملية هجومية في منطقة خانيونس جنوب قطاع غزة وشنت 30 غارة على أهداف متفرقة.

وأطلقت طائرات الاحتلال المروحية النار صباح اليوم شرق بلدة القرارة شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال عدة أحياء في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، فيما نسف الاحتلال عدة مباني غرب المدينة.

وأصيب 18 مواطنا بينهم طفل رضيع (5 أشهر) حالته حرجة جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة حويلة في بلوك 4 بمخيم جباليا شمال القطاع.

وارتقى 4 شهداء وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال منزل عائلة مطر غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وهم:

ياسر أكرم مطر

ياسمين أكرم مطر

إخلاص أكرم مطر

أحمد أكرم مطر

واستهدفت مدفعية الاحتلال تستهدف الأطراف الشرقية بين عبسان الكبيرة والجديدة شرق خانيونس

المصدر: مواقع