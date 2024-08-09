جيش الاحتلال يعلن بدء عملية عسكرية شرق خان يونس ويشن أكثر من 30 غارة جوية على المنطقة خلال الساعات الاخيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 9 2024 - 09:32

جيش الاحتلال يعلن بدء عملية عسكرية شرق خان يونس ويشن أكثر من 30 غارة جوية على المنطقة خلال الساعات الاخيرة

منذ 47 mins 9 August، 2024
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