سماع صوت إطلاق نار من آليات الاحتلال شمال النصيرات تزامناً مع إطلاق قذائف من البوارج الحربية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 9 2024 - 08:00

سماع صوت إطلاق نار من آليات الاحتلال شمال النصيرات تزامناً مع إطلاق قذائف من البوارج الحربية

منذ 23 mins 9 August، 2024
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