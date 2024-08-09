بيان قطري مصري أمريكي: سعينا لأشهر للتوصل إلى اتفاق وهو الآن على الطاولة ولا ينقصه سوى “تفاصيل التنفيذ” ويجب عدم إضاعة مزيد من الوقت – موقع قناة المنار – لبنان
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August 9 2024 - 01:54
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بيان قطري مصري أمريكي: سعينا لأشهر للتوصل إلى اتفاق وهو الآن على الطاولة ولا ينقصه سوى “تفاصيل التنفيذ” ويجب عدم إضاعة مزيد من الوقت
منذ 1 ساعة
9 August، 2024
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