بيان قطري مصري أمريكي: دعونا الجانبين لاستئناف المحادثات في 15 آب/ أغسطس بالدوحة أو القاهرة لسد الثغرات المتبقية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 9 2024 - 01:54

بيان قطري مصري أمريكي: دعونا الجانبين لاستئناف المحادثات في 15 آب/ أغسطس بالدوحة أو القاهرة لسد الثغرات المتبقية

منذ 1 ساعة 9 August، 2024
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