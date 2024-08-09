وصول عدد من الإصابات إلى مستشفى ناصر الطبي بعد غارة لطيران العدو الصهيوني قرب منطقة الطعيمات جنوب عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس بغزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 9 2024 - 00:22

وصول عدد من الإصابات إلى مستشفى ناصر الطبي بعد غارة لطيران العدو الصهيوني قرب منطقة الطعيمات جنوب عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس بغزة

منذ 37 mins 8 August، 2024
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