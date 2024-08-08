اعلام العدو: إصابة 9 جنود جراء “انقلاب” آلية عسكرية في كريات شمونة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 8 2024 - 22:50

اعلام العدو: إصابة 9 جنود جراء “انقلاب” آلية عسكرية في كريات شمونة

منذ 36 mins 8 August، 2024
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