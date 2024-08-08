مجلس عزاء عن روح القائد الجهادي الكبير الشهيد السيد فؤاد علي شكر “السيد محسن” في الأوزاعي – موقع قناة المنار – لبنان
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August 8 2024 - 19:48

مجلس عزاء عن روح القائد الجهادي الكبير الشهيد السيد فؤاد علي شكر “السيد محسن” في الأوزاعي

منذ 18 mins 8 August، 2024
لبنان

بمناسبة مرور اسبوع على استشهاده، وتكريماً لعطاءاته في مسيرة الجهاد والمقاومة وتخليداً لدمه الزاكي وإحياء لذكراه العطرة، أقام حزب الله مجلس عزاء عن روح القائد الجهادي الكبير الشهيد السيد فؤاد علي شكر “السيد محسن”، وذلك في حسينية الإمام الهادي (ع) في الأوزاعي، بحضور المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل، عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمار، مسؤول منطقة بيروت في حزب الله حسين فضل الله، مسؤول العلاقات الدولية والعربية في حزب الله السيد عمار الموسوي، مسؤول وحدة الأنشطة الإعلامية في حزب الله الشيخ علي ضاهر، رئيس بلدية برج البراجنة عاطف منصور، عائلة الشهيد القائد فؤاد شكر، وعدد من العلماء والفعاليات والشخصيات البلدية والاختيارية والثقافية والاجتماعية وعوائل الشهداء، وحشد من الأهالي.

افتتح المجلس بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، ثم جرى عرض فيلم يروي سيرة الشهيد القائد منذ انطلاقته الأولى مع تأسيس المقاومة الإسلامية في لبنان وحتى شهادته المباركة، وبعد ذلك، اعتلى السيد علي حجازي المنبر الحسيني، حيث تلا السيرة الحسينية العطرة عن روح الشهيد القائد وكل الشهداء.

 

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المصدر: اعلام بيروت

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