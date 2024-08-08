مدفعية العدو الاسرائيلي تستهدف بشكل مكثف محيط مسجد النصر بمدينة بيت حانون شمال غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 8 2024 - 19:48
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يديعوت أحرونوت: السيناريو الأسوأ بالنسبة لـ"إسرائيل" هو شن هجوم مزدوج من إيران وحزب الله في آن معاً
معاريف عن وزارة المالية الصهيونية: عجز الموازنة بلغ نحو 41 مليار دولار خلال الـ12 شهراً الماضية بسبب نفقات الحرب
وزارة الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 4 مجازر ضد العائلات وصل منها للمستشفيات 22 شهيداً و77 اصابة خلال 24 ساعة
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المقاومة الإسلامية قصفت بصواريخ الكاتيوشا منصات القبة الحديدية ومرابض المدفعية وآليات العدو في خربة منوت بالجليل
يديعوت أحرونوت: الجيش "الاسرائيلي" يستعد لإقامة مدينة خيام بصحراء النقب لاستيعاب "نازحين" في حال وقعت حرب كبيرة
الاعلام الفلسطيني: حركة نزوح كثيفة من خزاعة وعبسان شرق خانيونس نحو مناطقها الغربية بعد تهديدات الاحتلال
سرايا القدس: قصفنا بصواريخ (107) مقر قيادة وسيطرة تابعاً للعدو الصهيوني في محور نتساريم
اعلام العدو: سقوط 5 جرحى في الجيش الاسرائيلي جراء اطلاق صاروخ مضاد للدروع في غزة
السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي: الرد على العدوان "الإسرائيلي" الذي استهدف ميناء الحديدة لا بد منه وهو آت
السيد الحوثي: لم تتوقف الاتصالات والوسطاء لمحاولة اقناع الجمهورية الاسلامية بأن يكون ردها بسيطاً وغير مؤثر
السيد الحوثي: تأخر الرد من المحور بشكل عام هو مسألة تكتيكية بحتة
السيد الحوثي: بعض الانظمة العربية هي في صف الموالين للعدو وهي جبهة اسناد له
السيد الحوثي: ما يرتكبه العدو الاسرائيلي من ابشع الجرائم لا يستحق بنظر بعض الانظمة توصيفه بالاجرام والارهاب
مدفعية العدو الاسرائيلي تستهدف بشكل مكثف محيط مسجد النصر بمدينة بيت حانون شمال غزة
منذ 52 mins
8 August، 2024
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