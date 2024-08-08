مدفعية العدو الاسرائيلي تستهدف بشكل مكثف محيط مسجد النصر بمدينة بيت حانون شمال غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 8 2024 - 19:48

مدفعية العدو الاسرائيلي تستهدف بشكل مكثف محيط مسجد النصر بمدينة بيت حانون شمال غزة

منذ 52 mins 8 August، 2024
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