المقاومة الإسلامية قصفت بصليات من صواريخ الكاتيوشا منصات القبة الحديدية ومرابض مدفعية العدو وانتشار آلياته في منطقة خربة منوت في الجليل الغربي المحتل – موقع قناة المنار – لبنان
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August 8 2024 - 18:16
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الرئيس الأميركي جو بايدن: لست واثقا من حصول انتقال سلمي للسلطة إذا خسر ترمب الانتخابات
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المقاومة الإسلامية قصفت بصليات من صواريخ الكاتيوشا منصات القبة الحديدية ومرابض مدفعية العدو وانتشار آلياته في منطقة خربة منوت في الجليل الغربي المحتل
منذ 10 mins
8 August، 2024
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