الإعلام الحكومي بغزة: جيش الاحتلال قصف 174 مركزا لإيواء النازحين منذ بدء الحرب على قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 8 2024 - 18:16

الإعلام الحكومي بغزة: جيش الاحتلال قصف 174 مركزا لإيواء النازحين منذ بدء الحرب على قطاع غزة

منذ 52 mins 8 August، 2024
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