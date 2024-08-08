السيد الحوثي: نفذنا هذا الأسبوع عمليات بـ16 صاروخاً باليستياً وطائرة مسيّرة ومن أبرزها استهداف مدمرتين أميركيتين وإسقاط طائرة “MQ-9” – موقع قناة المنار – لبنان
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August 8 2024 - 16:46

السيد الحوثي: نفذنا هذا الأسبوع عمليات بـ16 صاروخاً باليستياً وطائرة مسيّرة ومن أبرزها استهداف مدمرتين أميركيتين وإسقاط طائرة “MQ-9”

منذ 9 mins 8 August، 2024
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