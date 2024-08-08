رئيس بلدية حيفا المحتلة: وجهنا “سكان” المدينة للتزود بالمواد الغذائية ولإمكانية البقاء في الملاجئ لعدة أيام – موقع قناة المنار – لبنان
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August 8 2024 - 16:44

رئيس بلدية حيفا المحتلة: وجهنا “سكان” المدينة للتزود بالمواد الغذائية ولإمكانية البقاء في الملاجئ لعدة أيام

منذ 1 ساعة 8 August، 2024
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