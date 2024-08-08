المقاومة ‏الإسلامية استهدفت موقع المالكية ‏بقذائف المدفعية وأصابته إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 8 2024 - 16:44

المقاومة ‏الإسلامية استهدفت موقع المالكية ‏بقذائف المدفعية وأصابته إصابة مباشرة

منذ 52 mins 8 August، 2024
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