سرايا القدس: قصفنا بصواريخ (107) مقر قيادة وسيطرة تابع للعدو الصهيوني في محور “نتساريم” – موقع قناة المنار – لبنان
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August 8 2024 - 15:12

سرايا القدس: قصفنا بصواريخ (107) مقر قيادة وسيطرة تابع للعدو الصهيوني في محور “نتساريم”

منذ 6 mins 8 August، 2024
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