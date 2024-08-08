الوزير حمية من عين التينة :أطلعت الرئيس بري على اجراءات تأمين استمرارية العمل في المطار والمرافىء

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية الذي أطلعه على الاجراءات والخطوات التي إتخذتها الوزارة وأجهزتها لتأمين إستمرار العمل في المرافق العامة لاسيما مطار الشهيد رفيق الحريري والمرافئ البحرية والبرية.

بعد اللقاء، قال الوزير حمية :” اليوم كان اللقاء مع دولة الرئيس بري حيث أطلعته على كافة الإجراءات والخطوات التي تقوم بها وزارة الأشغال بشكل ميداني للحفاظ على إستمرارية عمل مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكذلك المرافئء البحرية جميعها، وعلى الجهوزية بالنسبة للطرق والبنى التحتية، لأن موضوع تأمين الإستمرارية للعمل لتلك المرافئ تصب في تسهيل نقل وإخراج البضائع من المرافئ وموضوع المغاردين والوافدين عبر مطار الشهيد رفيق الحريري الدولي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام