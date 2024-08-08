قوات الاحتلال تعتقل عدداً من الفلسطينيين خلال حملة مداهمات في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، حملة دهم واعتقالات في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية، تخللها مواجهات سجلت خلالها إصابات.

ففي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة البيرة، وسط الضفة، وأعادت اعتقال الأسير المحرر عبد الله نجم الدين، من منزل والده؛ وهو طالب في جامعة بيرزيت.

وأصيبت مواطنة فلسطينية في اعتداء للمستوطنين على الطريق الواصلة بين مدينة البيرة ومخيم الجلزون، شمالي رام الله.

وأفادت مصادر محلية بإصابة الشابة تسنيم فراج، بجروح في رأسها جراء مهاجمتها بالحجارة من المستوطنين؛ لدى مرورها قرب مستوطنة “بيت إيل”؛ المقامة على أراضٍ فلسطينية شمالي مدينة البيرة.

وفي قلقيلية، أصيب مواطنان برصاص قوات الاحتلال، وصفت جراح أحدهما بالخطيرة، بعد منتصف الليلة، في مدينة قلقيلية.

وقالت وزارة الصحة إن الطواقم الطبية في مستشفى قلقيلية الحكومي تعامت مع إصابة خطيرة برصاص الاحتلال في الظهر، وأخرى متوسطة في الساق.

وبعد منتصف الليل، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية من مدخلها الشرقي، وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، وأغلقت وسط المدينة.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطن أحمد عبد الله رزمك ونَجله مهند، خلال اقتحام منزلهما في بلدة حبلة، جنوبي مدينة قلقيلية، شمال الضفة، فجر اليوم.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة صوريف شمال غربي مدينة الخليل، جنوبي الضفة المحتلة، واعتقلت عددًا من المواطنين. وأفادت مصادر محلية، أن الاحتلال اعتقل كلًا من: أسامة يوسف حميدات، عرفات منصور شحدة.

وفجرت قوات الاحتلال منزل الشهيد مؤمن المسالمة غرب مدينة دورا جنوب الخليل.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال قرية صرة، جنوب غربي مدينة نابلس، وبلدة جماعين جنوبي المدينة.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر جهاد شحادة؛ عقب دهم وتفتيش وتخريب منزله في بلدة جماعين جنوبي مدينة نابلس، علمًا أنه إمام وخطيب بمسجد البلدة واعتقل عدة مرات قبل اليوم.

وفي طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال، مدينة طولكرم وضاحية شويكة شمالي المدينة، شمال الضفة الغربية، من المحاور الجنوبية للمدينة.

وتمركزت آليات الاحتلال العسكرية في الأحياء الجنوبية والشرقية والتربية، وحي الأقصى والنعالوة ودوار الجعرون، قبل اقتحامها لضاحية شويكة، وسيّرت دوريات في شوارع طولكرم.

وفي سلفيت، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر الديك غربي سلفيت ونفذت مداهمات.

المصدر: مواقع