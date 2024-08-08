اللواء سلامي للسنوار: خبر توليكم رئاسة المكتب السياسي لحركة حماس أقلق نفوس الأعداء

هنأ القائد العام لحرس الثورة الاسلامية، اللواء حسين سلامي، رئيس المكتب السياسي في حركة حماس، يحيى السنوار، لتوليه مهماته الجديدة.

وفي رسالة وجّهها إليه، قال اللواء سلامي للسنوار: “لقد أظهر اختياركم خلفاً للشهيد هنية، أنّ مسيرته ستبقى مستمرة حتى تحرير ارض فلسطين كلها حول محور القدس”، وشدد على أنّ “حرس الثورة لن يدخر جهداً في سبيل دعم حركة حماس، وفصائل المقاومة كافة”.

واضاف “أنا وإخوانكم المجاهدون الآخرون في حرس الثورة الإسلامية، تأسيا بالقرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى هدى الإمام الخميني (قدس سره الشريف) وفي ظل قيادة الإمام الخامنئي (دامت بركاته)، لن نتوانى عن بذل اي جهد في مساعدتكم وغيركم من المجاهدين المقاومين، ونعتبر ذلك واجبا مدعاة فخر لنا”.

واكد اللواء سلامي بقوله: إنّ “خبر توليكم رئاسة المكتب السياسي للحركة أثلج قلوب المؤمنين وزرع قلقاً كبيراً في نفوس الأعداء الصهاينة وداعميهم”.

وأضاف: “الشعب الفلسطيني غيّر موازين القوى في المنطقة والعالم، لصالح الأمة الإسلامية، وإنني على ثقة بأن المقاومة ستقتلع جذور الصهاينة”.

المصدر: وكالة ارنا