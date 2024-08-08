عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الخميس 8 آب/أغسطس 2024

العناوين

الأخبار:

– ‫هذا ما يمكن أن “يذهب في نصف ساعة”!

– “همشري حماس”: لا عودة إلى ما قبل أكتوبر

– ‫حالة التأهب ترهق العدو: جهود أميركا “الاحتوائية” لا تثمر

– ‫الخارجون من التيار: نهاية المستقبل السياسي؟

– مخزون المحروقات يكفي شهرين والأسعار إلى انخفاض

البناء:

– المقاومة في غزّة ولبنان تصعّد ضرباتها واليمن يستهدف سفينة… بانتظار الردّ

– الحاخامات في الكيان يتوقعون الضربة القاضية بين 8 و13 آب مع ذكرى الخراب

– تقارير وتحذيرات أميركية حول تسليح نوعي قدمته روسيا لإيران لمواجهة أميركا

اللواء:

– لبنان يدخل “ساعات الردّ”.. ومفاوضات “الصفقة” تُسابق الانفجار!

– خطة الطوارئ تُفْجَع بـ”نكبة الكهرباء”.. وخروج أبي رميا يكشف التيار الوطني الحرّ

– السعودية: اغتيال هنية انتهاك صارخ لسيادة إيران

– طهران تُقفل المجال الجوي و”عبوات غزّة” تمزّق جنود الاحتلال

– حسابات نتنياهو وغلّة بيدر الميدان.. هل بدأ العدّ العكسي للمواجهة الكبرى؟!

الديار :

– أكبر المعارك ستحصل بين المقاومة و”الإسرائيليين” وهدف “إسرائيل” حرب أميركية ــ إيرانية

– الرئيس الإيراني لماكرون: الحلّ يكون بوقف الإبادة الجماعية وإطلاق النار في غزّة

– الرعب والهلع يجتاحان “الشعب الإسرائيلي” وهو على أبواب الملاجئ من حيفا حتّى الحدود مع لبنان

– “الديار” تكشف فسادًا بالملايين في مصلحة تسجيل السيارات

الجمهورية:

– جهوزية الوزارات والإدارات حضرت على طاولة السرايا

– “الوطني الحر”: لم نتفاجأ بقرار أبي رميا

– حمية: حافلات النقل المشترك يستكمل وضعها تباعًا على خطوط السير المرسومة لها

النهار:

– حمّى بلا حسم بين الديبلوماسية والاستنفار الحربي

– لماذا السنوار لقيادة حماس؟

– الاثنين الأسود غيمة عابرة أم بداية لأزمة اقتصادية

الاسرار

البناء:

خفايا

قال مصدر إعلامي في قوى المقاومة إذا كان كلّ كلام المقاومة وإيران عن الردّ القوي والمناسب مجرد كلام، فلماذا هذا الرعب والشلل والتهافت على التموين وإغلاق المطار ووقف رحلات الطيران في الكيان، ولماذا الاستنفار الأميركي وحشد الأساطيل والمدمرات والطائرات والدفاعات الصاروخية الحديثة وقد بلغت التكلفة حتّى الآن مئات ملايين الدولارات، ولماذا شلال الوسطاء لا يهدأ والمبادرات تتزاحم لتسويق ردّ رمزي وفتح طريق للتفاوض؟ وأضاف على كلّ حال سنسمع تعليق الذين يستخفون بالردّ بعد حدوثه فهذا أفضل من النقاش معهم.

كواليس

توقفت مصادر دبلوماسية أمام كلام البيت الأبيض عن قيام روسيا بمشاركة تسليحيّة في دعم إيران وحلفائها في المعركة الحالية، ورأت في ذلك نفيًا لما روّجته مصادر أميركية عن سعي روسي لإقناع إيران برد محسوب، وتأكيدًا على ما رافق زيارة سيرغي شويغو من تقارير عن بدء تسليم موسكو لطهران صفقة سلاح متفق عليها سابقًا تتضمّن صواريخ اسكندر وياخونت وشبكات أس 400 وطائرات سوخوي سو 35.

اللواء:

همس

حسب خبير استراتيجي فإن دولة كبرى عزَّزت القوّة الدفاعية لدولة حليفة، قبل اندلاع حرب قد يتسبب بها ردّ على الطاولة.

غمز

يكشف عوني قديم، لكنّه خارج الإطار التنظيمي، أن نائبًا شماليًا قاب قوسين أو أدنى للخروج من التيار الذي ينتمي إليه.

لغز

رشحت الفترة الواقعة بين 8 و11 آب الجاري على أنها الأكثر قبولًا لتوقع ردّ أو ردود، تطوي صفحة المخاوف المؤلمة!

المصدر: صحف