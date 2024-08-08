رئيس هيئة علماء فلسطين نواف التكروري: أتعجب كيف تمر شاحنات الطعام والدواء وربما السلاح من الأردن إلى الاحتلال ولا يموت أمامها عشرات الشباب ليمنعوا دخولها – موقع قناة المنار – لبنان
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August 8 2024 - 02:44

رئيس هيئة علماء فلسطين نواف التكروري: أتعجب كيف تمر شاحنات الطعام والدواء وربما السلاح من الأردن إلى الاحتلال ولا يموت أمامها عشرات الشباب ليمنعوا دخولها

منذ 49 mins 8 August، 2024
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