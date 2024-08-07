قناة 13 العبرية: انتظار الرد من حزب الله وإيران مستمر ومثير للأعصاب – موقع قناة المنار – لبنان
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August 7 2024 - 23:24

قناة 13 العبرية: انتظار الرد من حزب الله وإيران مستمر ومثير للأعصاب

منذ 38 mins 7 August، 2024
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