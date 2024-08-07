بالفيديو | رسالة من جريح في المقاومة الإسلامية إلى السيد نصرالله

وجه الأخ المجاهد في المقاومة الاسلامية والذي تعرض لجراح على طريق القدس، رسالة إلى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، جدد فيها العهد بالمضي على درب المقاومة حتى النصر أو الشهادة.

وفي رسالته إلى الأمين العام لحزب الله، تمنى الجريح “راغب” من السيد نصرالله أن يقبل بلقائه، وقال “فقدت احدى عيني، وأتمنى أن أرى السيد نصرالله بالعين المتبقية، قبل أن تروح العين، وقبل أن بأخذ الله بعمري ويزيده إلى عمر السيد نصرالله”.

وتحدث “راغب” عن عناء المجاهدين في الميدان، وشدد على ان التمسك بالخط المقاوم، هو كفيل بأن يحول التعب الداخلي إلى فرصة، بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وشدد الجريح في المقاومة الإسلامية على أن مجاهدي المقاومة يسعون إلى النصر بزوال الكيان الإسرائيلي، وتحرير الأراضي الفلسطينية ونصرة المظلوم في فلسطين.

جريح في المقاومة الإسلامية إلى السيد #نصرالله: فقدت احدى عيني وطلبي الوحيد أن أراك بالعين المتبقية لدي#طوفان_الاقصى pic.twitter.com/deh3BIRvnW — قناة المنار (@TVManar1) August 7, 2024

المصدر: المنار