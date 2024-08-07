القوات المسلحة اليمنية: نفذَ سلاحُ الجوِّ المسيرُ عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتِ المدمرةَ الأمريكيةَ “كول” في خليج عدن وذلكَ بعدد من الطائراتِ المسيرة وحققت العمليةُ هدفَها بنجاح – موقع قناة المنار – لبنان
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August 7 2024 - 21:38

القوات المسلحة اليمنية: نفذَ سلاحُ الجوِّ المسيرُ عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتِ المدمرةَ الأمريكيةَ “كول” في خليج عدن وذلكَ بعدد من الطائراتِ المسيرة وحققت العمليةُ هدفَها بنجاح

منذ 2 ساعة 7 August، 2024
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