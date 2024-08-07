القوات المسلحة اليمنية: نفذَ سلاحُ الجوِّ المسيرُ عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتِ المدمرةَ الأمريكيةَ “كول” في خليج عدن وذلكَ بعدد من الطائراتِ المسيرة وحققت العمليةُ هدفَها بنجاح

القوات المسلحة اليمنية: نفذَ سلاحُ الجوِّ المسيرُ عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتِ المدمرةَ الأمريكيةَ “كول” في خليج عدن وذلكَ بعدد من الطائراتِ المسيرة وحققت العمليةُ هدفَها بنجاح – موقع قناة المنار – لبنان
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August 7 2024 - 21:38
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سرايا القدس: سيطرنا على طائرة صهيونية بدون طيار خلال تنفيذها مهام استخبارية في سماء مدينة خانيونس
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: انتخاب السنوار رئيسا لحماس تأكيد على وحدة الحركة وقدرتها وتحدٍّ صارخ لهمجية الاحتلال
مراسل المنار: شهيدان وإصابات في قصف الاحتلال منطقة ارميضة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة
عشائر غزة: القائد السنوار رجل الوحدة الوطنية القريب من أهله وأبناء شعبه
المكتب السياسي لأنصار الله: قدرة حماس في هذه اللحظة التاريخية الحساسة وبتوقيت قياسي على ملء الفراغ الكبير هي ضربة للعدو
بزشكيان: طالما ان الكيان الصهيوني يواصل الابادة الجماعية والاغتيالات بدعم سياسي وتسليحي غربي لن تنعم المنطقة بالاستقرار
القوات المسلحة اليمنية: المدمرتان الأميركيتان فشلتا بالتصدي الكامل للصواريخ والمسيرات وعدد منها نجح بتحقيق أهدافه
بيان منظمة التعاون الإسلامي: اغتيال هنية اعتداء على سيادة إيران وسلامتها الإقليمية وأمنها
القوات اليمنية: استهداف المدمرتين جاء أثناء عبورهما باتجاه شمال البحر الأحمر لتقديم الحماية للعدو الإسرائيلي
القوات المسلحة اليمنية: المدمرتان الأميركيتان فشلتا بالتصدي الكامل للصواريخ والمسيرات وعدد منها نجح بتحقيق أهدافه
البيان الختامي لاجتماع منظمة التعاون الإسلامي: ندين بشدة اغتيال اسماعيل هنية خلال وجوده في طهران
القوات المسلحة اليمنية: نفذَ سلاحُ الجوِّ المسيرُ عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتِ المدمرةَ الأمريكيةَ “كول” في خليج عدن وذلكَ بعدد من الطائراتِ المسيرة وحققت العمليةُ هدفَها بنجاح
منذ 2 ساعة
7 August، 2024
عاجل
المدمرةَ الأمريكيةَ كول
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