غارة لطيران العدو الاسرائيلي على شمال مدينة حمد في خانيونس جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 7 2024 - 17:56

غارة لطيران العدو الاسرائيلي على شمال مدينة حمد في خانيونس جنوب قطاع غزة

منذ 1 ساعة 7 August، 2024
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