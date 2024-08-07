نحو 10 آلاف معتقل فلسطيني منذ 7 أكتوبر: الاحتلال ينفذ اعتقالات واعتداءات بالضفة

بلغت حصيلة المعتقلين الفلسطينيين نحو 10 آلاف، إلى جانب اعتقال العشرات من العمال، والآلاف من غزة، وحتى الآن لم يتم التعرف إلى أعدادهم وهوياتهم بدقة. ونفذت قوات الاحتلال اعتقالات واعتداءات بحق فلسطينيين، فيما أقدمت على تفجير مقر لحركة “فتح” وهدمت مبنى مجلس قروي خلال اقتحامها لعدة بلدات في الضفة الغربية المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال منذ مساء الأمس وحتى صباح اليوم، الأربعاء، 26 فلسطينيا على الأقل من الضفة بينهم أشقاء ومعتقلون سابقون.

وقالت هيئة الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، إن حصيلة الاعتقالات في الضفة بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، بلغت نحو 10 آلاف حالة اعتقال شملت فئات المجتمع الفلسطيني كافة، إلى جانب اعتقال العشرات من العمال، والآلاف من غزة، وحتى الآن لم يتم التعرف إلى أعدادهم وهوياتهم بدقة، إذ يواصل الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقهم.

وأشار البيان إلى أن حملات الاعتقال المستمرة والمتصاعدة منذ عشرة أشهر رافقتها عمليات الإعدام الميداني، وإطلاق النار بشكل مباشر قبل الاعتقال، أو التهديد بذلك، بالإضافة إلى الضرب المبرح، وعمليات التحقيق الميداني التي طالت المئات، واستخدام الكلاب البوليسية، واستخدام المواطنين دروعا بشرية ورهائن، فضلا عن عمليات التخريب الواسعة التي طالت المنازل، والاستيلاء على مقتنيات وسيارات، وأموال، ومصاغ ذهب، وأجهزة إلكترونية، إلى جانب هدم وتفجير منازل تعود لمعتقلين في سجون الاحتلال.

وفي مخيم بلاطة شرق نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من شارع القدس وحاجز بيت فوريك العسكري ترافقها جرافة، وداهمت عددا من المنازل في المخيم وسط إطلاق نار وقنابل صوت وغاز، وأقدمت على تفجير مقر حركة “فتح” وسط المخيم.

وكان مقر حركة “فتح” قد تعرض لعمليات قصف وتفجير سابقة، عقب اقتحام المنطقة الشرقية من المدينة. واقتحمت عدة آليات عسكرية المدينة من منطقة جبل الطور، وداهمت عدة أحياء في البلدة القديمة وصورت بعض المواقف فيها؛ دون الإبلاغ عن إصابات.

وفي مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين بينهم شقيقان خلال مداهمتها لعدد من المنازل؛ فجر اليوم. واعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدتي علار وزيتا شمال طولكرم بعد مداهمة منزليهما.

وفي غضون ذلك، اقتحمت آليات الاحتلال بلدة قفين شمال طولكرم، وجابت شوارعها وسط عمليات تمشيط وتفتيش فيها، وتحديدا في منطقة الكراج والحي الجنوبي منها، دون الإبلاغ عن إصابات.

وفي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة واعتقلت كلا من إبراهيم أبو هنية، ومحمود أبو بكر، وعبد الكريم أبو حامد، وزياد داود ونجله ماهر، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال 5 مواطنين، كما داهمت قاعة الشهداء عند مدخل المخيم ودمروا محتوياتها.

وأفيد بأن من بين المعتقلين رزق هماش (54 عاما) والد الشهيد محمد هماش الذي استشهد يوم أمس عند حاجز النفق في بيت جالا، ونجليه وديع (21 عاما) وآدم بعد دهم منزله وتفتيشه.

واعتقل الاحتلال الشاب داوود يحيى أبو عمر (22 عاما)، فيما احتجز لعدة ساعات كلا من: أكرم عبد شعفوط (47 عاما)، وأمين سر حركة فتح في مخيم الدهيشة نضال محمد خلاوي (41 عاما)، ونبأ عمر الصيفي (33 عاما) وأفرج عنهم لاحقا.

واندلعت مواجهات في المخيم، أطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

وفي بلدة الدوحة غرب بيت لحم، اعتقل الاحتلال الشاب يوسف إبراهيم العفيفي بعد مداهمة منزل والده وتفتيشه.

وأزالت قوات الاحتلال عددا من الخيام واستولت عليها في قرية بيرين شرق الخليل.

وذكر رئيس مجلس قروي بيرين، فريد برقان، أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأزالت عددا من الخيام واستولت عليها، مشيرا إلى أنها كانت تؤوي ما يزيد على 10 عائلات لجأت إليها، بعد أن هدم الاحتلال منازلها مطلع الشهر الماضي.

وكانت قوات الاحتلال قد هدمت في الرابع من شهر تموز/ يوليو الماضي 10 مساكن في القرية، وشردت ما يزيد على 34 دونما، ما أجبرهم على نصب تلك الخيام والسكن فيها.

المصدر: عرب 48