الضفة الغربية | 14 شهيداً خلال 24 ساعة الأخيرة… وشهيد برصاص الاحتلال في الأغوار

استشهد الشاب ربيع محمد دراغمة (العنبوسي) متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، في الأغوار الفلسطينية الشمالية. وزعم جيش الاحتلال أنه استهدف دراغمة خلال محاولته تنفيذ عملية إطلاق نار تجاه مستوطنة “بكعوت”.

وذكرت مصادر محلية أن الشهيد العنبوسي هو أحد مقاتلي “سرايا القدس – كتيبة طوباس”، ولفتت إلى أنه “نفذ عملية إطلاق نار استهدفت مستوطنة “بكعوت” قرب طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

كما استشهد الشاب الفلسطيني محمد أبو حجاب في جنين اليوم الأربعاء متأثراً بجراح أصيب بها ايضاً أمس الثلاثاء.

الشاب الفلسطيني محمد أبو حجاب

وخلال الساعات الـ24 الماضية، شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا على مدينتي جنين وطوباس في الضفة الغربية المحتلة، ما أدّى إلى استشهاد 9 فلسطينيين، بينهم 5 في الحي الشرقي لمدينة جنين و4 في بلدة عقابا قضاء طوباس.

وجاء ذلك في إطار التصعيد الإسرائيلي المستمر في المنطقة، إذ تشهد جنين ومناطق أخرى في الضفة الغربية مواجهات متكررة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال.

وارتفع عدد الشهداء بنيران الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة خلال الساعات الأخيرة إلى 14 شهيداً، إلى جانب عدد من الجرحى والمصابين بجروح متفاوتة.

وباستشهاد الشاب أبو حجاب ارتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 (تاريخ عملية طوفان الأقصى) إلى 617، بينهم 144 طفلا، إضافة إلى إصابة أكثر من 5400 آخرين بجروح متفاوتة.

المصدر: عرب 48