قائد قوة الدفاع الجوي الايراني: نتابع جدياً تعزيز قدراتنا لمواجهة كل أنواع التهديدات – موقع قناة المنار – لبنان
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August 7 2024 - 13:56

قائد قوة الدفاع الجوي الايراني: نتابع جدياً تعزيز قدراتنا لمواجهة كل أنواع التهديدات

منذ 53 mins 7 August، 2024
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