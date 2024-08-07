توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غدا الخميس، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة واستقرار في درجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل .

-الحال العامة: طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل وفوق الجبال، بينما تتخطى معدلاتها بشكل بسيط في الداخل.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آب في بيروت بين 25 و33، طرابلس بين 23 و32، وفي زحلة بين 18 و35 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة كما تنشط الرياح أحيانا.

الخميس: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة واستقرار في درجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل .

الجمعة: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة و دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل والداخل، بينما تنخفض بشكل بسيط في المناطق الجبلية.

السبت: غائم جزئيا مع ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وفي الداخل بينما تنخفض بشكل طفيف في المناطق الجبلية.

-الحرارة على الساحل من 24 الى 34 درجة، فوق الجبال من 19 الى 27 درجة، في الداخل من 20 الى 37 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 15 و35 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء محليا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و75 %.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج أحيانا، حرارة سطح الماء: 30 درجة.

-الضغط الجوي: 755 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام