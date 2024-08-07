الصحة الفلسطينية: قطاع غزة بحاجة لـ 1.3 مليون جرعة لقاح لمكافحة “شلل الأطفال”، لكن العدو يرفض حتى اللحظة إدخالها – موقع قناة المنار – لبنان
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August 7 2024 - 11:42

الصحة الفلسطينية: قطاع غزة بحاجة لـ 1.3 مليون جرعة لقاح لمكافحة “شلل الأطفال”، لكن العدو يرفض حتى اللحظة إدخالها

منذ 2 ساعة 7 August، 2024
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