الصحة الفلسطينية: لا يزال خطر انتشار فايروس “شلل الأطفال” في قطاع غزة قائمًا في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وحرمان السكان أدوات النظافة العامة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 7 2024 - 11:42
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المقاومة الإسلامية: الهجوم على ثكنة "شراغا" جاء ردا على عملية الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو في بلدة عبا
وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة الى 39653 شهيدا و91535 جريحا
كتائب القسام تدمر ناقلتي جند من نوع "نمر" بعبوة العمل الفدائي وقذيفتي "الياسين 105" في شارع جورج شرق مدينة رفح
مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني يستهدف أطراف بلدة زبقين في جنوب لبنان
حزب الله يبارك للأخ المجاهد يحيى السنوار اختياره رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس خلفا للشهيد القائد اسماعيل هنية
حزب الله: اختيار الأخ السنوار هو تأكيد أن أهداف العدو من قتل القادة والمسؤولين فشلت في تحقيق مبتغاها
حمدان: قائد الحركة الجديد من الذين اداروا المعركة بشكل مباشر وقرار الحركة هو ان المعركة لا يمكن الا ان تذهب بنا الى نصر
إعلام العدو: هجوم الأمس بطائرات بدون طيار على الجليل الغربي كشف هشاشة نظام الدفاع الجوي "الإسرائيلي"
باقري كني لوزير الخارجية البريطاني : لن تتساهل أي دولة ومنها إيران تجاه أمنها القومي ووحدة أراضيها وسيادتها الوطنية
تسنيم: باقري كني أبلغ نظيره البريطاني أن الأطراف الأوربية أهدرت أول فرصة للدبلوماسية بعدم إدانة اغتيال هنية
حمدان: قائد الحركة الجديد من الذين اداروا المعركة بشكل مباشر وقرار الحركة هو ان المعركة لا يمكن الا ان تذهب بنا الى نصر
قوات الشهيد عمر القاسم: استهدفنا بعدد من قذائف الهاون تجمعات العدو الصهيوني شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة
الصحة الفلسطينية: لا يزال خطر انتشار فايروس “شلل الأطفال” في قطاع غزة قائمًا في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وحرمان السكان أدوات النظافة العامة
منذ 2 ساعة
7 August، 2024
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