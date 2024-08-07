الصحة الفلسطينية: لا يزال خطر انتشار فايروس “شلل الأطفال” في قطاع غزة قائمًا في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وحرمان السكان أدوات النظافة العامة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 7 2024 - 11:42

الصحة الفلسطينية: لا يزال خطر انتشار فايروس “شلل الأطفال” في قطاع غزة قائمًا في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وحرمان السكان أدوات النظافة العامة

منذ 2 ساعة 7 August، 2024
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