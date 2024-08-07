قائد الجيش الإيراني: جرائم الكيان الصهيوني وهذه الاغتيالات سيكون لها رد مؤكد وصارم – موقع قناة المنار – لبنان
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August 7 2024 - 09:18
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كتائب القسام تدمر ناقلتي جند من نوع "نمر" بعبوة العمل الفدائي وقذيفتي "الياسين 105" في شارع جورج شرق مدينة رفح
مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا مبنى يستخدمه جنود العدو في مستوطنة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة
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حزب الله: اختيار الأخ السنوار هو تأكيد أن أهداف العدو من قتل القادة والمسؤولين فشلت في تحقيق مبتغاها
حمدان: قائد الحركة الجديد من الذين اداروا المعركة بشكل مباشر وقرار الحركة هو ان المعركة لا يمكن الا ان تذهب بنا الى نصر
وزارة الصحة في غزة: الاحتلال ارتكب 3 مجازر في القطاع ذهب ضحيتها 30 شهيدًا و66 جريحًا خلال 24 ساعة
كتائب شهداء الأقصى: أسقطنا مسيّرة من نوع "EVO MAX 4T" أثناء تنفيذها مهام إستخبارية في أجواء قاطع شرق غزة
قائد الجيش الإيراني: جرائم الكيان الصهيوني وهذه الاغتيالات سيكون لها رد مؤكد وصارم
منذ 9 mins
7 August، 2024
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