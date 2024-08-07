قائد الجيش الإيراني: جرائم الكيان الصهيوني وهذه الاغتيالات سيكون لها رد مؤكد وصارم – موقع قناة المنار – لبنان
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August 7 2024 - 09:18

قائد الجيش الإيراني: جرائم الكيان الصهيوني وهذه الاغتيالات سيكون لها رد مؤكد وصارم

منذ 9 mins 7 August، 2024
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