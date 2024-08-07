قائد الجيش الإيراني: إختيار السنوار خلفا لإسماعيل هنية يعني أن الكيان الصهيوني لن يكون لديه أمل بمستقبله – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 7 2024 - 09:18

قائد الجيش الإيراني: إختيار السنوار خلفا لإسماعيل هنية يعني أن الكيان الصهيوني لن يكون لديه أمل بمستقبله

منذ 9 mins 7 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة