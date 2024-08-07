مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني يستهدف أطراف بلدة زبقين في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 7 2024 - 09:16

مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني يستهدف أطراف بلدة زبقين في جنوب لبنان

منذ 11 mins 7 August، 2024
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