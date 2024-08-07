طوفان الأقصى | العدوان الاسرائيلي على غزة متواصل ويدخل يومه الـ 306 توالياً

دخلت حرب “إسرائيل” وجريمة الإبادة الجماعية، التي تُنفذها قوات الاحتلال ضد العائلات الفلسطينية والمدنيين والنازحين في قطاع غزة، اليوم الاربعاء يومها الـ 306 على التوالي، تزامنًا مع تواصل قصف واستهداف المنازل المأهولة وارتكاب مجازر جديدة.

وارتفعت الثلاثاء حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 الماضي، إلى 39 ألفًا و653 شهيدًا، بالإضافة لـ 91 ألفًا و535 مصابًا بجروح متفاوتة؛ بينها خطيرة وخطيرة جدًا، وفق التقرير اليومي لوزارة الصحة الفلسطينية.

وشن فجر الأربعاء الطيران الحربي الإسرائيلي غارة قرب دوار التعليم شمالي قطاع غزة.

وقصفت زوارق الاحتلال الحربية تقصف محيط جسر وادي غزة شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال شرق بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

واستشهدت مساء الثلاثاء مواطنة وأصيب آخرون في قصف خيمة للنازحين في منطقة المحررات غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأعلن الدفاع المدني أن طواقمه في خان يونس نقلت 9 إصابات إلى مستشفى ناصر إثر قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين في منطقة المواصي غرب المحافظة.

وأصيب مواطنون بقصف مدفعية الاحتلال محيط مدرسة مسقط قرب دوار التعليم شمال قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال بكثافة منطقة قليبو ومدينة الشيخ زايد شمال قطاع غزة.

وأصيب عدد من المواطنيين بقصف طيران الاحتلال محيط مخيم نازحين قرب منطقة العطار غرب خانيونس جنوب قطاع غزة.

المصدر: موقع المنار + وكالات فلسطينية