إعلام العدو: هجوم الأمس بطائرات بدون طيار على الجليل الغربي كشف هشاشة نظام الدفاع الجوي “الاسرائيلي” – موقع قناة المنار – لبنان
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August 7 2024 - 09:18

إعلام العدو: هجوم الأمس بطائرات بدون طيار على الجليل الغربي كشف هشاشة نظام الدفاع الجوي “الاسرائيلي”

منذ 29 mins 7 August، 2024
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