زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر يضرب وسط تركيا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 7 2024 - 09:16

زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر يضرب وسط تركيا

منذ 1 ساعة 7 August، 2024
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