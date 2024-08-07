اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات العدو الاسرائيلي في البلدة القديمة بنابلس بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 7 2024 - 03:46

اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات العدو الاسرائيلي في البلدة القديمة بنابلس بالضفة المحتلة

منذ 1 ساعة 7 August، 2024
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