قصف مدفعي صهيوني على شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 7 2024 - 00:32

قصف مدفعي صهيوني على شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

منذ 32 mins 7 August، 2024
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